Марьяну Безуглую не «отпустили» из фракции «Слуга народа»

Большинство депутатов не поддержало увольнение Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне.

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Народный депутат Марьяна Безуглая призвала руководство Верховной Рады и Давида Арахамию «отпустить» ее из рядов «Слуги народа». Однако после голосования в Верховной Раде Украины, Безуглая остается на должности заместителя председателя комитета по обороне.

Голосование завершилось с результатом лишь 190 голосов «за» ее увольнение.

"Отпустите", - просила она ранее в заметке в Facebook.

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