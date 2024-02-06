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  1. В Украине

Марьяну Безуглую не «отпустили» из фракции «Слуга народа»

14:46, 6 февраля 2024
Большинство депутатов не поддержало увольнение Безуглой с должности заместителя председателя комитета по обороне.
Марьяну Безуглую не «отпустили» из фракции «Слуга народа»
Источник фото: 5.ua
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Народный депутат Марьяна Безуглая призвала руководство Верховной Рады и Давида Арахамию «отпустить» ее из рядов «Слуги народа». Однако после голосования в Верховной Раде Украины, Безуглая остается на должности заместителя председателя комитета по обороне.

Голосование завершилось с результатом лишь 190 голосов «за» ее увольнение.

"Отпустите", - просила она ранее в заметке в Facebook.

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