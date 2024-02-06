Давление на медийщиков: Глава СБУ Малюк заявил об увольнении в Департаменте защиты нацгосударственности

Не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все положительные результаты СБУ во время войны, - Малюк.

Председатель Службы безопасности Украины, генерал-лейтенант Василий Малюк, заявил, что контрразведчики, бойцы Центра специальных операций "А", следователи, киберспециалисты, оперативники и аналитики объединяют усилия для приближения победы Украины. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Он добавил, что бойцы СБУ активно действуют на самых горячих участках фронта, уничтожая российскую бронетехнику на миллиарды долларов, включая более 500 танков. Также они успешно используют беспилотники для нанесения ударов по системам противовоздушной обороны и военным объектам в оккупированном Крыму.

"Наши уникальные разработки морских дронов "Sea baby" и "Мамай" изменили расположение сил на Черном море. В частности, поразили 8 кораблей Черноморского флота России", - подчеркнул Малюк.

Он также отметил, что спецоперации СБУ на российских нефтеперерабатывающих заводах привели к уменьшению на треть российского экспорта нефтепродуктов.

Однако глава СБУ отметил, что действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности вызвали возмущение. Он подчеркнул, что незаконные действия не могут перечеркнуть положительные результаты работы СБУ.

"При таких обстоятельствах вызывают настоящее возмущение действия отдельных сотрудников Департамента защиты национальной государственности. К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов", - сказал Малюк, подчеркнув, что такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений: "Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНД СБУ, а Президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ".

"Моя позиция однозначна - не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех собратьев из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины. За любые незаконные действия должно быть наказание", - добавил глава СБУ.

Напомним, 6 февраля Главу СБУ Малюка вызвали в Раду для доклада о прослушивании Bihus.

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