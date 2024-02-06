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Тиск на медійників: Голова СБУ Малюк заявив про звільнення в Департаменті захисту нацдержавності

14:37, 6 лютого 2024
Не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі позитивні результати СБУ під час війни, – Малюк.
Тиск на медійників: Голова СБУ Малюк заявив про звільнення в Департаменті захисту нацдержавності
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Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк, заявив, що контррозвідники, бійці Центру спеціальних операцій «А», слідчі, кіберфахівці, оперативники та аналітики єднають зусилля для наближення перемоги України. Про це пише пресслужба СБУ.

Він додав, що бійці СБУ активно діють на найгарячіших ділянках фронту, знищуючи російську бронетехніку на мільярди доларів, включаючи понад 500 танків. Також вони успішно використовують безпілотники для нанесення ударів по системам протиповітряної оборони та військовим об'єктам в окупованому Криму.

«Наші унікальні розробки морських дронів «Sea baby» та «Мамай» змінили розташування сил на Чорному морі. Зокрема, вразили 8 кораблів Чорноморського флоту росії», - підкреслив Малюк.

Він також зазначив, що спецоперації СБУ на російських нафтопереробних заводах призвели до зменшення на третину російського експорту нафтопродуктів.

Однак голова СБУ відзначив, що дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності спричинили обурення. Він підкреслив, що незаконні дії не можуть перекреслити позитивні результати роботи СБУ.

«За таких обставин викликають справжнє обурення дії окремих співробітників Департаменту захисту національної державності. На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів», – сказав Малюк, наголосивши, що  такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень: «Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а Президент України ще 31 січня підписав відповідний указ».

«Моя позиція однозначна –  не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України. За будь-які незаконні дії має бути покарання», – додав голова СБУ.

Нагадаємо, 6 лютого Голову СБУ Малюка викликали в Раду задля доповіді щодо прослуховування Bihus.

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