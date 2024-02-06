Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На голову НАЗК претендує прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн

Судячи з декларацій прокурора САП Станіслава Броневицького, робота у САП є значно прибутковішою, аніж робота директором детективного агентства та адвокатського об’єднання, на сайтах яких він досі вказаний як директор.

Верховна Рада розблокувала підписання закону про збір персональних даних українців у Реєстрі військовозобов’язаних та зберігання їх на закордонних серверах

Парламент виправив «помилки», які були допущені при прийнятті закону про цифровізацію військового обліку і збір чималої кількості персональних даних в єдиному Реєстрі військовозобов’язаних.

Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада розблокувала підписання закону про збір персональних даних українців у Реєстрі військовозобов’язаних та зберігання їх на закордонних серверах

14:18, 6 лютого 2024
Парламент виправив «помилки», які були допущені при прийнятті закону про цифровізацію військового обліку і збір чималої кількості персональних даних в єдиному Реєстрі військовозобов’язаних.
Верховна Рада розблокувала підписання закону про збір персональних даних українців у Реєстрі військовозобов’язаних та зберігання їх на закордонних серверах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада 6 лютого розблокувала підписання закону про цифровізацію військового обліку 10062, за яким оформлення документів військового обліку громадян України буде здійснюватися із використанням засобів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. А саме – проголосовані додаткові поправки для усунення помилок у тексті.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 10062, який є частиною законодавства про мобілізацію.  Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не підписав його. Причиною є низка неузгодженостей, які виникли через прийняття одних правок та відхилення інших під час голосування.

Раніше «Судово-юридична газета», спираючись на інформацію про хід розгляду поправок під час пленарного засідання, розібралася, як буде виглядати документ, направлений на підпис спікеру парламенту.

Зокрема  з урахуванням того, які пункти вже були у чинному законі, та які були додані до другого читання, та/або відхилені пленарним залом, до Реєстру потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062, зазначила, що ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США.

Втім, перед ухваленням закону секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко виступив проти розміщення таємної інформації на серверах іноземних партнерів.

Врешті було прийнято, що може здійснюватися обробка інформації (у тому числі персональних даних) за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном, в інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних системах, власником (держателем, розробником) яких є Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування. Обробка такої інформації може здійснюватися виключно на території країн НАТО.

Цей Закон набуде сили відразу після його опублікування.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду