Верховна Рада розблокувала підписання закону про збір персональних даних українців у Реєстрі військовозобов’язаних та зберігання їх на закордонних серверах

Парламент виправив «помилки», які були допущені при прийнятті закону про цифровізацію військового обліку і збір чималої кількості персональних даних в єдиному Реєстрі військовозобов’язаних.

Верховна Рада 6 лютого розблокувала підписання закону про цифровізацію військового обліку 10062, за яким оформлення документів військового обліку громадян України буде здійснюватися із використанням засобів Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. А саме – проголосовані додаткові поправки для усунення помилок у тексті.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 10062, який є частиною законодавства про мобілізацію. Втім, як раніше писала «Судово-юридична газета», голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук не підписав його. Причиною є низка неузгодженостей, які виникли через прийняття одних правок та відхилення інших під час голосування.

Раніше «Судово-юридична газета», спираючись на інформацію про хід розгляду поправок під час пленарного засідання, розібралася, як буде виглядати документ, направлений на підпис спікеру парламенту.

Зокрема з урахуванням того, які пункти вже були у чинному законі, та які були додані до другого читання, та/або відхилені пленарним залом, до Реєстру потраплять персональні дані про місце проживання та місце перебування; номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти; відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою; реквізити паспорта; про зайнятість (код ЄДРПОУ та місцезнаходження підприємства, місце роботи, посада, стаж роботи); реєстраційний номер облікової картки платника податків; відцифрований образ обличчя; відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію, про освіту та спеціальність, про досвід роботи; про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку; про дозвіл на зберігання та носіння зброї; про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну, реквізити посвідчення водія та багато іншого.

Ці дані будуть цифровізовані.

Отримати інформацію про внесення себе до Реєстру військовозобов’язаних можна буде через системи Мінцифри.

Член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Олександра Устінова від «Голосу», коментуючи прийняття законопроекту 10062, зазначила, що ці дані будуть зберігатися у «хмарному» сховищі на серверах за кордоном. На це іноземні партнери виділять 100 млн доларів США.

Втім, перед ухваленням закону секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Роман Костенко виступив проти розміщення таємної інформації на серверах іноземних партнерів.

Врешті було прийнято, що може здійснюватися обробка інформації (у тому числі персональних даних) за допомогою хмарних ресурсів та/або центрів обробки даних, що розміщені за кордоном, в інформаційних, інформаційно-комунікаційних, електронних комунікаційних системах, власником (держателем, розробником) яких є Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування. Обробка такої інформації може здійснюватися виключно на території країн НАТО.

Цей Закон набуде сили відразу після його опублікування.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.