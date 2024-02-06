Верховная Рада разблокировала подписание закона о сборе персональных данных украинцев в Реестре военнообязанных и хранение их на зарубежных серверах

Парламент исправил «ошибки», допущенные при принятии закона о цифровизации военного учета и сборе немалого количества персональных данных в едином Реестре военнообязанных.

Верховная Рада 6 февраля разблокировала подписание закона о цифровизации военного учета 10062, согласно которому оформление документов военного учета граждан Украины будет осуществляться с использованием средств Реестра призывников, военнообязанных и резервистов. А именно проголосованы дополнительные поправки для устранения ошибок в тексте.

Напомним, 16 января Верховная Рада приняла в целом законопроект 10062, являющийся частью законодательства о мобилизации. Впрочем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не подписал его. Причиной является ряд неувязок, возникших из-за принятия одних правок и отклонения других во время голосования.

Ранее «Судебно-юридическая газета», опираясь на информацию о ходе рассмотрения поправок во время пленарного заседания, разобралась, как будет выглядеть документ, направленный на подпись спикеру парламента.

В частности, с учетом того, какие пункты уже были в действующем законе и какие были добавлены ко второму чтению, и/или отклонены пленарным залом, в Реестр попадут персональные данные о местожительстве и месте пребывания; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; отцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, отметила, что данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.

Впрочем, перед принятием закона секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко выступил против размещения тайной информации на серверах иностранных партнеров.

Наконец, было принято, что может осуществляться обработка информации (в том числе персональных данных) с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей, в информационных, информационно-коммуникационных, электронных коммуникационных системах, владельцем (держателем, разработчиком) которых есть Министерство обороны Украины, Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования. Обработка такой информации может осуществляться исключительно на территории стран НАТО.

Этот Закон вступит в силу сразу после его опубликования.

Автор: Наталя Мамченко

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