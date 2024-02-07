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  1. В Украине

Как регистрировать и перерегистрировать РРО – объяснение ГНС

10:17, 7 февраля 2024
ГНС не позднее двух рабочих дней с момента подачи регистрационного заявления осуществляет перерегистрацию РРО путем внесения соответствующих изменений в данные системы хозяйственной деятельности.
Как регистрировать и перерегистрировать РРО – объяснение ГНС
Источник фото: kyiv.tax.gov.ua
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Управление Государственной налоговой службы в Днепропетровской области предоставило информацию о порядке регистрации и применения регистраторов расчетных операций (РРО) для регистрации расчетных операций за товары и услуги. Эту информацию они получили в соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 14 июня 2016 года № 547 с последующими изменениями и дополнениями, известного как Порядок № 547.

Согласно Порядку № 547, регистрация резервного РРО проводится таким же образом, как и регистрация основного РРО. При регистрации резервного РРО в регистрационном удостоверении (ф. № 3-РРО) указывается отметка "Резервный", а также название и адрес хозяйственной единицы, где будет храниться резервный РРО, а также все другие хозяйственные единицы, где он может использоваться.

В случае перерегистрации РРО для использования его в другой хозяйственной единице субъект хозяйствования или его представитель подает заявление о регистрации с отметкой "Перереєстрація" и получает новое регистрационное удостоверение. После подачи заявления и получения необходимых документов, контролирующий орган осуществляет перерегистрацию РРО в соответствии с установленным порядком.

Эти процедуры осуществляются согласно Налоговому кодексу Украины и соответствующим нормативным актам. ГНС активно контролирует выполнение этих требований и предоставляет соответствующие консультации субъектам хозяйствования по вопросам регистрации и применения РРО.

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