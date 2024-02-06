С новыми вагонами: Укрзализныця назначила дополнительные рейсы в Киев и Львов

Дополнительные рейсы между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском будут состоять исключительно из новых вагонов.

Фото: УЗ

Укрзализныця сообщает, что о назначении дополнительных рейсов между Киевом, Львовом и Ивано-Франковском, которые будут состоять исключительно из новых вагонов.

Так, поезд №195/196 Киев – Львов – Ивано-Франковск будет отправляться из Киева 16 и 18 февраля в 07:37, будет стоять во Львове 14:46-15:06, прибытие в Ивано-Франковск в 18:18.

Обратная отправка из Ивано-Франковска 16 и 18 февраля в 19:25, Львова 21:54-23:05, прибытие в Киев на следующий день в 06:19.

Из Львова в Киев 16 и 18 февраля отправится в свой рейс поезд №192/191 Львов – Киев, который отправляется из Львова в 11:55 и прибудет в столицу в 22:09.

Билеты на рейсы будут доступны в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

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