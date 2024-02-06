Главу СБУ Малюка вызвали в Раду для доклада о прослушивании Bihus

Верховная Рада решила вызвать руководителя СБУ и отчитаться о ситуации с прослушиванием журналистов.

Источник фото: СБУ

Председатель Комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин во время пленарного заседания призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса Генпрокурора и Нацпола на отчет о состоянии дел расследования атак на журналистов, поскольку давление на медийщиков имеет признаки системности.

После его выступления относительно прослушивания Bihus, был вынесен на голосование вопрос вызова Председателя СБУ Василия Малюка в Верховную Раду для доклада по этому вопросу.

"За" проголосовали 159 депутатов. Решение принято.

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