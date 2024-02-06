ВСП перевел трех судей высших специализированных судов в апелляционные суды

Судей перевели в Северный апелляционный хозяйственный суд и Киевский апелляционный суд.

Во вторник, 6 февраля, Высший совет правосудия принял решение о переводе судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел и Высшего хозяйственного суда Украины на должности в апелляционные суды. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Среди них:

судью Высшего хозяйственного суда Украины Сибига Александра Николаевича – должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда;

судью Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Сахна Романа Ивановича – на должность судьи Киевского апелляционного суда;

судью Высшего хозяйственного суда Украины Палия Валентина Валерьевича – должность судьи Северного апелляционного хозяйственного суда.

В соответствии с Законом Украины от 21 ноября 2023 г. № 3481-IX «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с Решением Конституционного Суда Украины от 18 февраля 2020 г. № 2-р/2020 по обеспечению непрерывности осуществление правосудия высшим судом в системе судоустройства Украины», который вступил в силу 27 декабря 2023 года, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины может быть переведен решением Высшего совета правосудия в апелляционный суд местного суда, что соответствует специализации такого судьи, в порядке, предусмотренном статьями 53 и 82 настоящего Закона, без проведения конкурса, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.

Перевод такого судьи осуществляется ВСП на основании личного заявления в течение 30 дней со дня его поступления, независимо от наличия в соответствующем суде вакантной должности судьи.

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