Законопроект Кабмина о мобилизации может быть одобрен за основу уже 7 февраля

Верховная Рада проголосовала за ускорение рассмотрения законопроекта о мобилизации.

Фото: ВРУ

Верховная Рада на заседании 6 февраля поддержала сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов в законопроект об усилении мобилизации 10449.

По данным «Судебно-юридической газеты», в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации может быть одобрен уже на пленарном заседании 7 февраля.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Также этим законопроектом 10449 Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклоняющегося или ограничения в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Кроме того, законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка. А мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва.

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Автор: Наталья Мамченко

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