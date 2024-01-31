Даже непригодные к службе при пересечении границы должны дополнительно предъявить военно-учетный документ

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Вопрос о том, должно ли лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении границы предоставить еще и военно-учетные документы и разрешение ТЦК на выезд, неоднократно становился предметом судебных споров.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала о постановлении от 28 декабря 2023 г. Третьего апелляционного административного суда по делу №280/1610/23, который отметил, что лицо с инвалидностью I или II группы при пересечении государственной границы на выезд из Украины в пункте пропуска должна предоставить, кроме документов, подтверждающих установленную инвалидность, и документы, подтверждающие его право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации. Поскольку наличие у лица инвалидности не освобождает его от статуса военнообязанного и призывника.

Соответственно ранее Администрация Государственной пограничной службы Украины в ответ на запрос «Судебно-юридической газеты» отмечала, что хотя ограничения пересечения границы не распространяются на военнообязанных, не подлежащих призыву, однако такие лица во время пересечения государственной границы, кроме документов, указанных в статье 2 Закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан» должны предоставить военно-учетные документы, подтверждающие статус военнообязанного лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации, и имеющее право на выезд из Украины.

Впрочем, если раньше это было закреплено на уровне позиции АДПСУ, теперь такие нормы будут прямо установлены в законе.

А именно законопроект Кабмина 10449 об усилении мобилизации в Законе «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» вводит новые нормы, предусматривающие, что при пересечении границы во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или исключенные из него в установленном порядке, обязаны дополнительно предъявить военно-учетный документ с отметкой о взятии на военный учет или исключении из военного учета. Эта норма не распространяется на работников системы органов дипломатической службы, членов их семей.

Отдельно определено, что у лиц, признанных непригодными к военной службе, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе или были ранее судимы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, и исключенные из военного учета военно-учетный документ не изымается, но в него вносятся данные об исключении из военного учета.

Новым законом устанавливается общая норма, которую такой документ должны носить с собой все граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета.

Они обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность, и предъявлять их по требованию уполномоченного представителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейского, а также представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом приграничном районе и пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Также перечень документов сможет расширять Кабмин в Правилах пересечения государственной границы Украины.

Кроме того, прямо в законе теперь закрепляется, что право гражданина Украины на выезд из Украины может быть временно ограничено во время военного положения. Ограничения могут устанавливаться решением Кабинета Министров или военным командованием в соответствии с указом Президента о введении военного положения.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

Также этим законопроектом 10449 Кабмин предложил, чтобы у судов было 15 дней на рассмотрение дел по заявлениям ТЦК о наложении ареста на средства и другие ценности уклоняющегося или ограничения в управлении авто, а решения судов будут подлежать немедленному исполнению.

Автор: Наталя Мамченко

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