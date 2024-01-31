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Мужчины с тремя детьми, но с долгом по алиментам не попадут под отсрочку от призыва

Также законопроектом 10449 о мобилизации изменяются положения относительно отсрочки мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка.

Даже непригодные к службе при пересечении границы должны дополнительно предъявить военно-учетный документ

Законопроект о мобилизации закрепляет ранее высказанную позицию Пограничной службы, что без военного билета пересечь границу мужчине 18-60 лет нельзя, даже если он признан непригодным.

Сотрудники аппаратов судов и конечные бенефициарные владельцы бизнеса будут забронированы, но не все, - законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации определяет новые правила бронирования, в том числе, для работников судов и конечных бенефициарных владельцев бизнеса, а также позволяет уволиться с военной службы членам ВСП, ВККС и судьям.

Счета и ценности военнообязанных, уехавших за границу и не уточнивших свои учетные данные, могут арестовать

Находящиеся за рубежом военнообязанные также попадут под риск ареста счетов, если не отреагируют на требование ТЦК, а консульские действия будут для них заблокированы, если они не состоят на учете.

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  1. В мире

В США сообщили, возобновят ли финансирование агентства ООН по палестинским беженцам после скандала

15:05, 31 января 2024
По словам представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера, в настоящее время речь не идет о возобновлении финансирования агентства до завершения расследования.
В США сообщили, возобновят ли финансирование агентства ООН по палестинским беженцам после скандала
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Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что решение страны по возобновлению финансирования Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) будет зависеть от хода расследования. Об этом он сказал на брифинге 30 января.

В настоящее время идет расследование в отношении 12 сотрудников, которые, вероятно, принимали участие во время атаки на Израиль 7 октября под руководством ХАМАС.

«Это (возобновление финансирования, - ред.) будет зависеть от расследования, проводимого агентством, которое проводит Организация Объединенных Наций, и от мер по исправлению ситуации, которые они применяют», – сказал Миллер.

Он отметил, что США являются крупнейшим в мире донором Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, куда ежегодно перечислялось от 300 до 400 млн долларов.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Антониу Гутерреш должен покинуть пост генерального секретаря Организации объединенных наций. Это заявление прозвучало после обвинений Израиля в том, что 12 сотрудников Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) были причастны к насильственному нападению ХАМАСа 7 октября.

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