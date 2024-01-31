В США сообщили, возобновят ли финансирование агентства ООН по палестинским беженцам после скандала

По словам представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера, в настоящее время речь не идет о возобновлении финансирования агентства до завершения расследования.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщил, что решение страны по возобновлению финансирования Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) будет зависеть от хода расследования. Об этом он сказал на брифинге 30 января.

В настоящее время идет расследование в отношении 12 сотрудников, которые, вероятно, принимали участие во время атаки на Израиль 7 октября под руководством ХАМАС.

«Это (возобновление финансирования, - ред.) будет зависеть от расследования, проводимого агентством, которое проводит Организация Объединенных Наций, и от мер по исправлению ситуации, которые они применяют», – сказал Миллер.

Он отметил, что США являются крупнейшим в мире донором Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке, куда ежегодно перечислялось от 300 до 400 млн долларов.

Напомним, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Антониу Гутерреш должен покинуть пост генерального секретаря Организации объединенных наций. Это заявление прозвучало после обвинений Израиля в том, что 12 сотрудников Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) были причастны к насильственному нападению ХАМАСа 7 октября.

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