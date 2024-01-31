Функционал Реестра поврежденного и уничтоженного имущества обновили: как сформировать выписку о регистрации объекта

Теперь доступен функционал для формирования выписки о регистрации объекта в Реестре.

Функционал Реестра поврежденного и уничтоженного имущества обновили. Теперь доступен функционал для формирования выписки о регистрации объекта в Реестре. Об этом сообщили в нотариальной палате Украины

Поиск можно осуществить:

– по адресу,

– по регистрационному номеру в ДРВП.

Указанная выписка является одним из документов, на основании которых в соответствии с пунктом 75 Порядка государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением КМУ от 25.12.2015 № 1127, осуществляется государственная регистрация прекращения права собственности на уничтоженное имущество в соответствии с последними изменениями, внесенными постановлением КМУ от 16.01.2024 № 39, вступившими в силу 19.01.2024.

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