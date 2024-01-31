Функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна оновили: як сформувати витяг про реєстрацію обʼєкта

Відтепер доступний функціонал для формування витягу про реєстрацію обʼєкта в Реєстрі.

Функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна оновили. Відтепер доступний функціонал для формування витягу про реєстрацію обʼєкта в Реєстрі. Про це повідомили у нотаріальній палаті України

Пошук можливо здійснити:

– за адресою,

– за реєстраційним номером в ДРРП.

Вказаний витяг є одним з документів, на підставі яких відповідно до пункту 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127, здійснюється державна реєстрація припинення права власності на знищене майно відповідно до останніх змін, внесених постановою КМУ від 16.01.2024 № 39, що набрали чинності 19.01.2024.

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