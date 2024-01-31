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Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка

Президент Зеленський підписав Указ про звільнення начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.

НАЗК спільно НАДС у відповідь на скарги пояснили, в яких випадках державні службовці можуть нецензурно висловлюватися

Рекомендуємо публічним службовцям уникати використання нецензурної лексики, особливо щодо інших осіб, та використовувати лайку непублічно, у критичних випадках, - зазначили у Офісі доброчесності НАЗК спільно НАДС.

Чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину.

Голова Полтавського апеляційного суду Сергій Гальонкін отримав сувору догану

Дисциплінарна палата ВРП встановила порушення суддею норм суддівської етики, але негативних наслідків від дій голови суду не настало.

Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

  1. В Україні

Функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна оновили: як сформувати витяг про реєстрацію обʼєкта

19:54, 31 січня 2024
Відтепер доступний функціонал для формування витягу про реєстрацію обʼєкта в Реєстрі.
Функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна оновили: як сформувати витяг про реєстрацію обʼєкта
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Функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна оновили. Відтепер доступний функціонал для формування витягу про реєстрацію обʼєкта в Реєстрі. Про це повідомили у нотаріальній палаті України

Пошук можливо здійснити:

– за адресою,

– за реєстраційним номером в ДРРП.

Вказаний витяг є одним з документів, на підставі яких відповідно до пункту 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127, здійснюється державна реєстрація припинення права власності на знищене майно відповідно до останніх змін, внесених постановою КМУ від 16.01.2024 № 39, що набрали чинності 19.01.2024.

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Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
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