З російського полону повернули 207 українців, — Володимир Зеленський

Це другий великий обмін після тривалої перерви.

Джерело фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про повернення додому 207 українців.

«Наші – вдома. 207 хлопців.

Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим.

Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!», - написав Президент.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, серед повернутих українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери.

«Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках», - сказано у повідомленні.

Єрмак зазначив, що це другий великий обмін після тривалої перерви.

«Ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента - повернути всіх. Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома», - наголосив керівник ОПУ.

Джерело фото: Володимир Зеленський

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