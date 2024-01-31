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Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

  1. В Україні

З російського полону повернули 207 українців, — Володимир Зеленський

14:44, 31 січня 2024
Це другий великий обмін після тривалої перерви.
З російського полону повернули 207 українців, — Володимир Зеленський
Джерело фото: Володимир Зеленський
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Президент Володимир Зеленський повідомив про повернення додому 207 українців.

«Наші – вдома. 207 хлопців.

Повертаємо попри все. Пам’ятаємо про кожного й кожну в полоні. Воїни та цивільні. Маємо повернути всіх. Працюємо над цим.

Зараз – чергова класна робота команди України. Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко – молодці!», - написав Президент.

За словами керівника ОПУ Андрія Єрмака, серед повернутих українців – воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції – рядові, сержанти та офіцери.

«Багато оборонців Маріуполя, військових, що були на «Азовсталі», острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках», - сказано у повідомленні.

Єрмак зазначив, що це другий великий обмін після тривалої перерви.

«Ми продовжуємо роботу та виконання задачі Президента - повернути всіх. Я вдячний Координаційному штабу з питань поводження з військовополоненими за роботу. У нас велика місія, ще багато наших людей залишаються в полоні, працюємо над тим, щоб вони були вдома», - наголосив керівник ОПУ.

Джерело фото: Володимир Зеленський 

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