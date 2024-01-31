Из российского плена вернули 207 украинцев, — Владимир Зеленский

Это второй большой обмен после продолжительного перерыва.

Источник фото: Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о возвращении домой 207 украинцев.

«Наши – дома. 207 ребят.

Возвращаем, несмотря ни на что. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим.

Сейчас – очередная классная работа команды Украины. Буданов, Ермак, Усов, Малюк, Клименко – молодцы!», - написал Президент.

По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, среди возвращенных украинцев – воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, Нацполиции – рядовые, сержанты и офицеры.

«Много защитников Мариуполя, военных, находившихся на «Азовстале», острове Змеиный, Донецком, Запорожском, Харьковском, Луганском, Херсонском и Сумском направлении», - сказано в сообщении.

Ермак отметил, что это второй большой обмен после продолжительного перерыва.

«Мы продолжаем работу и выполнение задачи Президента – вернуть всех. Я благодарен Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными за работу. У нас большая миссия, еще много наших людей остаются в плену, работаем над тем, чтобы они были дома», - подчеркнул руководитель ОПУ

Источник фото: Владимир Зеленский

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