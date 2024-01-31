В Украину приехала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

Виктория Нуланд приехала в Киев с рабочим визитом.

В среду, 31 января, в Киев прибыла заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

«Приветствую с возвращением в Украину замгоссекретаря США Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине», - написала Бринк и опубликовала фото.

Напомним, это второй визит Нуланда в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявляла, что, несмотря на успехи ВСУ на фронте, следует осознавать, что война не закончится завтра, а потому союзникам Украины следует готовиться к длительному противостоянию с рф.

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