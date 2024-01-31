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Навіть непридатні до служби при перетині кордону повинні будуть додатково пред’явити військово-обліковий документ

Законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Працівники апаратів судів і кінцеві бенефіціарні власники бізнесу будуть заброньовані, але не всі, - законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Рахунки та цінності військовозобов’язаних, які виїхали за кордон і не уточнили свої облікові дані, можуть арештувати

Військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

За ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва внесли заставу

Тепер Всеволод Князєв зможе вийти із СІЗО.

Судам дадуть 15 днів на розгляд справ про арешт рахунків ухилянтів, – які зміни до КАСУ передбачає законопроект про мобілізацію

Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

  1. В Україні

В Україну приїхала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

14:38, 31 січня 2024
Вікторія Нуланд приїхала до Києва із робочим візитом.
В Україну приїхала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд
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У середу, 31 січня, до Києва прибула заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

«Вітаю з поверненням в Україну заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні», - написала Брінк та опублікувала фото.

Нагадаємо, це другий візит Нуланд в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявляла, що незважаючи на успіхи ЗСУ на фронті слід усвідомлювати, що війна не закінчиться завтра, а тому союзникам України слід готуватися до тривалого протистояння з рф. 

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