В Україну приїхала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд

Вікторія Нуланд приїхала до Києва із робочим візитом.

У середу, 31 січня, до Києва прибула заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у соцмережі Х.

«Вітаю з поверненням в Україну заступницю держсекретаря США Вікторію Нуланд. Сьогодні ми зустрінемось з вищим керівництвом країни, ветеранами та громадянським суспільством, щоб підкреслити нашу спільну відданість перемозі над російською агресією в Україні», - написала Брінк та опублікувала фото.

Нагадаємо, це другий візит Нуланд в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення.

Раніше заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявляла, що незважаючи на успіхи ЗСУ на фронті слід усвідомлювати, що війна не закінчиться завтра, а тому союзникам України слід готуватися до тривалого протистояння з рф.

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