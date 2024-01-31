У США повідомили, чи відновлять фінансування агентства ООН з допомоги палестинським біженцям після скандалу

За словами речника Державного департаменту США Метью Міллера, наразі не йдеться про відновлення фінансування агентства до завершення розслідування.

Речник Державного департаменту США Метью Міллер повідомив, що рішення країни щодо відновлення фінансування Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході (UNRWA) залежатиме від перебігу розслідування. Про це він сказав під час брифінгу 30 січня.

Наразі йде розслідування щодо 12 співробітників, які, ймовірно, брали участь під час атаки на Ізраїль 7-го жовтня під керівництвом ХАМАСу.

«Це (відновлення фінансування, - ред.) залежатиме від розслідування, яке проводить агентство, яке проводить Організація Об’єднаних Націй, і від заходів для виправлення ситуації, яких вони уживають», – сказав Міллер.

Він зазначив, що США є найбільшим у світі донором Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт на Близькому Сході, куди щорічно перераховувалось від 300 до 400 млн доларів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що Антоніу Гутерреш має залишити посаду генерального секретаря Організації об'єднаних націй. Ця заява пролунала після звинувачень Ізраїлю в тому, що 12 співробітників Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям (UNRWA) були причетні до насильницького нападу ХАМАСу 7 жовтня.

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