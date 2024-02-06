Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

Фото: ВРУ

Верховна Рада на засіданні 6 лютого підтримала скорочення строків подачі альтернативних законопроектів до законопроекту про посилення мобілізації 10449.

За даними «Судово-юридичної газети», у першому читанні Урядовий законопроект про мобілізацію можуть схвалити вже на пленарному засіданні 7 лютого.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

Також цим законопроектом 10449 Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Крім того, законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину. А чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову.

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Автор: Наталя Мамченко

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