Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

13:58, 6 лютого 2024
Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.
Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого
Фото: ВРУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада на засіданні 6 лютого підтримала скорочення строків подачі альтернативних законопроектів до законопроекту про посилення мобілізації 10449.

За даними «Судово-юридичної газети», у першому читанні Урядовий законопроект про мобілізацію можуть схвалити вже на пленарному засіданні 7 лютого.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, також потраплять під ризик арешту рахунків, якщо не відреагують на вимогу ТЦК, а консульські дії будуть для них заблоковані, якщо вони не стоять на обліку.

Також цим законопроектом 10449 Кабмін запропонував, аби у судів було 15 днів на розгляд справ за заявами ТЦК про накладення арешту на кошти та інші цінності ухилянта або обмеження у керуванні авто, а рішення судів будуть підлягати негайному виконанню.

Крім того, законопроект про мобілізацію закріплює раніше висловлену позицію Прикордонної служби, що без військового квитка перетнути кордон чоловіку 18-60 років не можна, навіть якщо він визнаний непридатним.

Також законопроектом 10449 про мобілізацію змінюються положення стосовно відстрочки чоловікам, які самостійно виховують дитину. А чоловіки з трьома дітьми, але із боргом по аліментах не потраплять під відстрочку від призову.

Законопроект про мобілізацію визначає нові правила бронювання, у тому числі, для працівників судів і кінцевих бенефіціарних власників бізнесу, а також дозволяє звільнитися з військової служби членам ВРП, ВККС та і суддям.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду