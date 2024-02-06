У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Вища рада правосуддя 6 лютого 2024 року відсторонила до 6 квітня екс-голову Верховного Суду Всеволода Князєва від здійснення правосуддя у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Сам Всеволод Князєв участі у засіданні ВРП не брав, оскільки, як повідомили його адвокати, через незадовільний стан здоров’я колишній голова ВС наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Як повідомив прокурор САП Віталій Гречишкін, клопотання Антикорупційної прокуратури про відсторонення Всеволода Князєва обумовлено тим, що після виходу з СІЗО, він може повернутися на роботу у Верховний Суд і приступити до здійснення правосуддя.

На думку САП, це може призвести до того, що екс-голова ВС зможе впливати на свідків у його кримінальному провадженні, зокрема, на діючих та колишніх суддів Великої Палати ВС. До того ж, як вважає САП, Всеволод Князєв володіє усією необхідною інформацією щодо зазначеного кримінального провадження, а відтак зможе використовувати її для впливу на інших суддів ВС і свідків у справі.

Як зазначив представник САП, Всеволод Князєв, у разі свого повернення у Верховний Суд зможе навіть «впливати на судову практику Верховного Суду».

Крім того, Віталій Гречишкін розповів, що адвокат Олег Горецький дав викривальні покази щодо голови ВС, і восени пішов на угоду зі слідством, отримавши умовне покарання. Інший фігурант справи – нотаріус Кирил Горбуров є викривачем.

Також 3 жовтня 2023 року кваліфікація кримінального провадження щодо Всеволода Князєва була змінена САП. Замість ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі за попередньою змовою групою осіб) КК, дії Всеволода Князєва тепер кваліфікуються за ч. 4 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, або вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище) КК.

Претензій до інших суддів Верховного Суду, таким чином, у антикорупційних органів також вже немає.

Відтак, у Вищому антикорупційному суді кримінальна справа буде розглядатися виключно щодо Всеволода Князєва.

Захист екс-голови ВС до 1 березня 2024 року має ознайомитися з матеріалами кримінальної справи.

У свою чергу адвокати Всеволода Князєва повідомили, що перестороги САП щодо їх клієнта є безпідставними. Вони повідомили, що наразі колишній голова ВС перебуває у лікарні і в будь-якому випадку в найближчий перспективі не планує повертатися до здійснення правосуддя.

Втім, Вища рада правосуддя, заслухавши доводи сторін, все ж одноголосно тимчасово відсторонила Всеволода Князєва від здійснення правосуддя до 6 квітня.

Нагадаємо, що Всеволод Князєв підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн за вирішення Великою Палатою господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

31 січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу у розмірі 18,168 млн. гривень.

Всеволод Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн. гривень.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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