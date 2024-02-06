Зсуви ґрунту, підтоплені будинки та перекриті дороги, – наслідки негоди на Закарпатті

Сильні опади спричинили підтоплення на Закарпатті.

Джерело фото: ДСНС

Сильні дощі на Закарпатті призвели до підтоплення деяких районів, внаслідок чого рятувальники відкачували воду з найбільш постраждалих територій, повідомили в ДСНС.

Особливо постраждали Тячівський та Рахівський райони, де рятувальники двічі відкачували воду з місцевої електропідстанції, щоб уникнути знеструмлення району. Також була проведена робота з відкачування води з підвального приміщення одного з місцевих магазинів та 4 житлових будинків.

У Тячівському районі було затоплено одне подвір'я та підвал, а підняття рівня води в річці Глибокий Потік призвело до підмивання доріг.

Крім того, було зафіксовано зсув ґрунту у с. Богдан на Рахівщині, де приблизно 200 кубічних метрів землі перекрили одну з місцевих доріг. Наразі тривають роботи з розчищення дороги та видалення дерев, що перешкоджають руху.

Активно ведеться відновлювальна робота на місцях інцидентів для відновлення нормального функціонування інфраструктури та безпеки мешканців.

Джерело фото: ДСНС

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