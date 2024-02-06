Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Справа колишнього мера, якого засудили за одержання 1 млн грн хабаря: постанова ВС

13:40, 6 лютого 2024
Верховний Суд залишив у силі вирок колишньому меру, засудженому за одержання неправомірної вигоди.
Справа колишнього мера, якого засудили за одержання 1 млн грн хабаря: постанова ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишній мер обвинувачувався в тому, що за попередньою змовою він разом з іншими посадовими особами розробив план з отримання неправомірної вигоди за сприяння у виділенні земельної ділянки площею 3,42 га. Загальна сума мала становити 2,25 млн грн. Посадовців затримали під час отримання першого «траншу» в розмірі 1 млн грн, передає офіційний сайт ВС.

Вироком місцевого суду, залишеним без зміни апеляційним судом, колишнього мера засуджено за ч. 5 ст. 368 КК України (у редакції від 18 квітня 2013 року) до покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років із позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративних функцій в органах місцевого самоврядування на строк 2 роки з конфіскацією майна.

У касаційних скаргах засуджені вказували, що НСРД, результати яких покладено в основу вироку, проводилися до внесення відомостей до ЄРДР, а отже інформація, здобута в ході їх проведення, не може бути належним доказом. Стверджували, що стороною обвинувачення в порядку ст. 290 КПК України клопотання слідчого та ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення НСРД не було відкрито стороні захисту. 

ККС ВС погодився з висновками судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для визнання недопустимими усіх зібраних під час проведення НСРД доказів.

З постановою ККС ВС від 25 січня 2024 року у справі № 447/3947/13-к (провадження № 51-2342км23) можна ознайомитись за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду