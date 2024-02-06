Дело бывшего мэра, осужденного за получение 1 млн грн взятки: постановление ВС

Верховный Суд оставил в силе приговор бывшему мэру, осужденному за получение неправомерной выгоды.

Бывший мэр обвинялся в том, что по предварительному сговору он вместе с другими должностными лицами разработал план получения неправомерной выгоды при содействии в выделении земельного участка площадью 3,42 га. Общая сумма должна составить 2,25 млн грн. Чиновники задержаны во время получения первого «транша» в размере 1 млн грн, передает официальный сайт ВС.

Приговором местного суда, оставленным без изменения апелляционным судом, бывший мэр осужден по ч. 5 ст. 368 УК Украины (в редакции от 18 апреля 2013 года) до наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административных функций в органах местного самоуправления на срок 2 года с конфискацией имущества.

В кассационных жалобах осужденные указывали, что НСРД, результаты которых положены в основу приговора, проводились до внесения сведений в ЕРДР, а следовательно, информация, полученная в ходе их проведения, не может быть надлежащим доказательством. Утверждали, что стороной обвинения в порядке ст. 290 УПК Украины ходатайство следователя и определения следственного судьи апелляционного суда о предоставлении разрешения на проведение НСРД не было открыто стороне защиты.

КУС согласился с выводами судов предыдущих инстанций об отсутствии оснований для признания недопустимыми всех собранных во время проведения НСРД доказательств.

С постановлением КУС ВС от 25 января 2024 года по делу № 447/3947/13-к (производство № 51-2342км23) можно ознакомиться по ссылке.

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