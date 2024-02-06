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Давление на медийщиков имеет признаки системности, - глава Комитета Рады по свободе слова призвал Офис Генпрокурора и СБУ отчитаться

Глава Комитета Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса Генпрокурора и Нацпола на отчет о состоянии дел по расследованию атак на журналистов, поскольку давление на медийщиков имеет признаки системности.

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Давление на медийщиков имеет признаки системности, - глава Комитета Рады по свободе слова призвал Офис Генпрокурора и СБУ отчитаться

13:32, 6 февраля 2024
Глава Комитета Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса Генпрокурора и Нацпола на отчет о состоянии дел по расследованию атак на журналистов, поскольку давление на медийщиков имеет признаки системности.
Давление на медийщиков имеет признаки системности, - глава Комитета Рады по свободе слова призвал Офис Генпрокурора и СБУ отчитаться
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Офис Генпрокурора и СБУ должны предоставить отчет о расследовании атак на журналистов, поскольку давление на СМИ становится системным. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по свободе слова Ярослав Юрчишин после расследования BIHUS.Info относительно слежки за журналистами.

«Готовлю депутатские обращения.

Первое – в Службу безопасности Украины с предложением провести внутреннее расследование с отстранением вероятных причастных от работы на время следствия.

Второе – в Офис Генерального прокурора. Прошу ОГП поручить осуществление досудебного расследования другому органу согласно ч. 5 ст. 36 Уголовного процессуального кодекса. И сейчас дело необходимо вести, беря во внимание последний материал от Bihus.Info.

Также я призываю парламент вызвать руководителей СБУ, ОГП и Национальной полиции Украины на отчет о состоянии дел расследования атак на журналистов. Следует заслушать всех причастных. К сожалению, давление на медийщиков имеет признаки системности», отметил он.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська отметил, что по Закону об СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, Президент и прокуратура.

«Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента.

Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация ВСЕХ ветвей власти», - отметил министр.

В соответствии с Законом «О прокуратуре» именно на прокуратуру возлагается функция по надзору за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие.

Автор: Наталья Мамченко

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