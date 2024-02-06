В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая.

Фото: ВРУ

Во вторник, 6 февраля, Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток – до 13 мая 2024 года.

Это было уже 10-е голосование за военное положение. За – 335 нардепов.

Напомним, что ранее Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении в Украине военного положения и всеобщей мобилизации.

Напомним, что перед голосованием в парламенте оборонный комитет поддержал законопроекты о продлении мобилизации и военном положении.

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