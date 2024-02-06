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  1. В Украине

Марьяна Безуглая призвала «отпустить» ее из рядов «Слуги народа»

13:18, 6 февраля 2024
Нардепка Марьяна Безуглая просится уйти из «Слуги народа».
Марьяна Безуглая призвала «отпустить» ее из рядов «Слуги народа»
Фото: novyny.live
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Народная депутат Марьяна Безугла призвала руководство Верховной Рады и Давида Арахамию «отпустить» ее из фракции «Слуга народа». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Обратилась к Арахамии (председателю фракции – ред.) и руководству Верховной Рады Украины, чтобы таки зачитали мой выход из фракции «Слуга Народа», не «потеряли» нигде. Отпустите», — написала Безуглая.

В то же время народный депутат Ярослав Железняк отметил, что на голосование, которое состоится во вторник, 6 февраля, выносят постановление об увольнении Безуглой с должности заместителя председателя Комитета нацбезопасности.

«Правда аж 27 пунктом повестки дня», — отметил он.

Напомним, ранее народная депутатка Марьяна Безуглая сообщила, что выходит из фракции и партии «Слуга Народа».

Напомним, что на заседании Верховной Рады 10 января народные депутаты не смогли внести в повестку дня вопрос увольнения Безуглой от должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

По словам председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, увольнять Безуглую с должности в Комитете можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

Мы писали, что Комитет по обороне решил отозвать Безуглую с должности заместителя председателя.

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