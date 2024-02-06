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  1. В Україні

Марʼяна Безугла закликала «відпустити» її з лав «Слуги народу»

13:18, 6 лютого 2024
Нардепка Марʼяна Безугла проситься піти зі «Слуги народу».
Марʼяна Безугла закликала «відпустити» її з лав «Слуги народу»
Фото: novyny.live
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Народна депутатка Марʼяна Безугла закликала керівництво Верховної Ради та Давида Арахамію «відпустити» її з фракції «Слуга народу». Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

«Звернулася до Арахамії (голови фракції - ред.) та керівництва Верховна Рада України, щоб таки зачитали мій вихід із фракції Слуга Народу, не «загубили» ніде. Відпустіть», — написала Безугла.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що на голосування, яке відбудеться у вівторок, 6 лютого, виносять постанову про звільнення Безуглої з посади заступниці голови Комітету нацбезпеки.

«Правда аж 27 пунктом порядку денного», — зауважив він.

Раніше народна депутатка Маряна Безгула повідомила, що виходить з фракції та партії «Слуга Народу».

Нагадаємо, що на засіданні Верховної Ради 10 січня народні депутати не змогли внести до порядку денного питання звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За словам голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, звільняти Безуглу з посади у Комітеті можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. 

Ми писали, що Комітет з питань оборони вирішив відізвати Безуглу з посади заступника голови.

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