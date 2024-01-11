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  1. В Україні

Мар’яна Безугла заявила про вихід із фракції та партії «Слуга народу»

08:22, 11 січня 2024
Депутатка Безугла повідомила, що написала заяву на вихід з фракції та партії «Слуга народу».
Мар’яна Безугла заявила про вихід із фракції та партії «Слуга народу»
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Народна депутатка Маряна Безгула повідомила, що виходить з фракції та партії «Слуга Народу». Про це йдеться у її повідомленні у Facebook.

При цьому, у Раді Безугла залишиться як нардеп-мажоритарник.

"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину", - написала Безугла.

Також нардепка заявила, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.

Нагадаємо, що на засіданні Верховної Ради 10 січня народні депутати не змогли внести до порядку денного питання звільнення Безуглої з посади заступника голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За словам голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, звільняти Безуглу з посади у Комітеті можна буде лише після відповідного рішення погоджувальної ради депутатських фракцій і груп. 

Ми писали, що Комітет з питань оборони вирішив відізвати Безуглу з посади заступника голови.

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