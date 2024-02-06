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Оборонный комитет Рады поддержал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения

10:39, 6 февраля 2024
Военное положение и мобилизацию в Украине продлят на 90 дней.
Оборонный комитет Рады поддержал законопроекты о продлении мобилизации и военного положения
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Во вторник, 6 февраля, комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны в разведке поддержал президентские законопроекты о продлении в Украине срока действия военного положения и проведения общей мобилизации (10457 и 10456). Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

За 18 и 20 – решение принято единогласно.

Военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней - до 13 мая 2024 года.

Парламент планирует уже сегодня проголосовать за документы.

Как мы писали, Кабинет Министров Украины после доработки внес в Верховную Раду новый законопроект №10449, касающийся мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Также сообщалось, что Госслужащие не будут иметь право на отсрочку от призыва и бронироваться будут не все.

Еще известно, что главное новшество обновленного законопроекта о мобилизации — наложение ограничений на уклонистов через суд. Теперь ТЦК должен обратиться в суд, который может наложить на военнообязанного ограничения.

Кроме того, повестки в военкомат собираются посылать через электронный кабинет.

Еще стало известно, какие изменения относительно мобилизации женщин предусмотрены в новом законопроекте.

Вместе с тем, заместитель председателя комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев отметил, что у законопроекта о мобилизации много правильных норм, однако ожидается значительное количество правок.

Напомним, Минобороны рассчитывает на скорейшее принятие Радой законопроекта о мобилизации.

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