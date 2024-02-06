Оборонний комітет Ради підтримав законопроекти про продовження мобілізації та воєнного стану

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать на 90 днів.

У вівторок, 6 лютого, комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони в розвідки підтримав президентські законопроекти щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації (10457 та 10456). Про це повідомили нардепи у соцмережах.

За 18 та 20 - рішення ухвалено одноголосно.

Воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів — до 13 травня 2024 року.

Зазначається, що парламент планує вже сьогодні проголосувати за документи.

Як ми писали, Кабінет Міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт №10449, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Додамо, Держслужбовці не матимуть право на відстрочку від призову і бронюватися будуть не всі.

Разом з тим, головна новація оновленого законопроекту про мобілізацію — накладення обмежень на ухилянтів через суд. Тепер ТЦК має звернутися до суду, який може накласти на військовозобов'язаного обмеження. А повістки до військкомату збираються надсилати через електронний кабінет.

Ще ми писали, які зміни щодо мобілізації жінок передбачено у новому законопроекті.

Разом з тим, заступник голови комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв зазначив, що законопроєкт про мобілізацію має багато правильних норм, однак очікується значна кількість правок.

Нагадаємо, Міноборони розраховує на якомога швидше ухвалення Радою законопроекту про мобілізацію.

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