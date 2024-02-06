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  1. Суспільство

6 лютого: що відзначають в Україні та світі

10:38, 6 лютого 2024
Який сьогодні день в Україні і світі.
6 лютого: що відзначають в Україні та світі
Джерело фото: freepik.com
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У вівторок, 6 лютого, в Україні та світі відзначають День безпечного інтернету та Всесвітній день без мобільного телефона.

Ініціаторами створення Дня безпечного інтернету стали європейські організації Insafe та European SchoolNet 2004 року. В Україні це цікаве свято почали відзначати від 2009 року. Головна його мета полягає у залученні влади та суспільства до розповсюдження механізмів безпечної діяльності в мережі.

Акція без мобільного телефона триває впродовж трьох днів, до 8 лютого. Всесвітній день без мобільного телефону вперше відзначили 2001 лютого за ініціативою французького письменника Філа Марсо. Свою популярність він здобув через написання першого у світі роману мовою SMS-повідомлень. Літератор закликає людей виходити на вулиці без своїх мобільних пристроїв та поводити себе так, як ніби їх взагалі не існує.

Також 6 лютого в Україні і світі відзначають Міжнародний день бармена.

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