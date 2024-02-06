Жозеп Боррель приїхав до Києва: деталі візиту

Дипломат під час візиту має підтвердити довгострокову військову підтримку України з боку міжнародної спільноти.

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У вівторок, 6 лютого, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель приїхав з візитом у Київ, передає ABC News.

«Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель прибув цього вівторка до столиці України – Києва», - сказано в повідомленні.

Видання зазначає, що дипломат під час візиту має підтвердити довгострокову військову підтримку України з боку міжнародної спільноти.

Крім Борреля до столиці України приїхав його спеціальний радник, дипломат Закі Лайді. Візит він підтвердив фотографією у соцмережі.

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