Стеження за журналістами Bihus.Info, - міністр юстиції Денис Малюська вважає, що прокуратура теж має відреагувати

Але поки в Офісі Генпрокурора – жодної реакції, хоча саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів СБУ.

Як відомо, 5 лютого журналісти-розслідувачі з Bihus.Info повідомили, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. За операцію, як випливає із сюжету, відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Втім, досі невідомо, хто санкціонував таке стеження.

Відповідно до Закону «Про прокуратуру» саме на прокуратуру покладається функція із нагляду за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство.

СБУ вже опублікувало свою реакцію. Президент відреагував звільненням керівника департаменту СБУ. Однак досі мовчать – в Офісі Генпрокурора.

Про те, що саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів СБУ нагадав навіть міністр юстиції Денис Малюська.

«Передивився сюжет BIHUS.Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за «роботу» спецслужби.

Враховуючи увагу міжнародних медіа, прикуту до України, думаю, у нас не більше доби щоб показати правильну реакцію та зробити правильні меседжі.

За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, Президент та прокуратура.

Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту.

Думаю потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади», - зазначив міністр.

«Імхо нам потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни.

У роботі за кордоном (у рашці зокрема) та на фронті вони - красавчіки, там все ок і чіпати не варто», - додав він.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО, яким фактично констатував проблему з кримінальним переслідуванням бізнесу і доручив розробити шляхи її вирішення. Адже останнім часом обшуки без ухвали слідчого судді, блокування рахунків підприємців та «здування пилу» зі старих кримінальних справ стали звичною практикою правоохоронців. Торкнулася ця проблема навіть суддів, які розглядають резонансні справи – нещодавно без ухвали слідчого судді обшукали Дніпровський райсуд Києва.

Чи будуть вирішувати проблему у комплексі, та які кроки планує зробити стосовно цього прокуратура – поки невідомо.

Автор: Святослав Пограничний

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