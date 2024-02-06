В Україні знешкодили агентурну мережу фсб, до якої входили співробітники спецслужб

Вони передавали агресору розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти України.

Фото: СБУ

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні нейтралізували агентурну мережу військової контррозвідки фсб. Затримали 5 учасників ворожої групи, серед яких - колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки, а також співробітник обласного управління СБУ.

Як повідомляє Служба безпеки, вони тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником фсб, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Головне завдання фігурантів - передача розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави.

Зазначається, що експосадовець зовнішньої розвідки був завербований фсб ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Також агент зливав секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації не надсилав інформацію телефоном, а передавав розвіддані до фсб через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував співробітнику. ворожої спецслужби.

Ще один російський агент раніше проходив службу в ГУР, зливав особисті дані українських бійців.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

СБУ повідомляє, що фсб вербувала фігурантів, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Також за виконані "завдання" вони отримували кошти від рф.

Усім оголошено підозру у держзраді та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.