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  1. В Україні

В Україні знешкодили агентурну мережу фсб, до якої входили співробітники спецслужб

13:59, 6 лютого 2024
Вони передавали агресору розвіддані про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти України.
В Україні знешкодили агентурну мережу фсб, до якої входили співробітники спецслужб
Фото: СБУ
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В Україні нейтралізували агентурну мережу військової контррозвідки фсб. Затримали 5 учасників ворожої групи, серед яких - колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки, а також співробітник обласного управління СБУ.

Як повідомляє Служба безпеки, вони тримали зв’язок з одним і тим же куратором ‒ співробітником фсб, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму.

Головне завдання фігурантів -  передача розвідданих про Сили оборони та стратегічно важливі енергооб’єкти нашої держави.

Зазначається, що експосадовець зовнішньої розвідки був завербований фсб ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі.

З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових, а після 24 лютого 2022 року – і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну.

Також агент зливав секретну інформацію про особливості роботи та системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС.

Для максимальної конспірації не надсилав інформацію телефоном, а передавав розвіддані до фсб через спільника, який виїжджав за кордон як волонтер та особисто звітував співробітнику. ворожої спецслужби.

Ще один російський агент раніше проходив службу в ГУР, зливав особисті дані українських бійців.

Інший фігурант, співробітник СБУ, розвідував геолокації фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини.

СБУ повідомляє, що фсб вербувала фігурантів, використовуючи у тому числі погрози вбивства їх сімей. Також за виконані "завдання" вони отримували кошти від рф.

Усім оголошено підозру у держзраді та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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