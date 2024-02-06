Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Стеження за журналістами Bihus.Info, - міністр юстиції Денис Малюська вважає, що прокуратура теж має відреагувати

Але поки в Офісі Генпрокурора – жодної реакції, хоча саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів СБУ.

Верховна Рада ухвалить зміни до Господарського та Цивільного кодексу, які є у Плані реформ від США, щодо управління державними компаніями

Верховна Рада готується прийняти в цілому законопроект про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером, засновником або учасником яких є держава – дана реформа пов'язана з умовами надання допомоги від США.

Осіб з паралічем кінцівок змусять пройти повторний медичний огляд, - які ризики містить законопроект про мобілізацію

Законопроект про мобілізацію 10449 містить ознаки дискримінації осіб з інвалідністю.

Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

  1. В Україні

У ПриватБанку запросили юридичні компанії до співпраці: що пропонують та які умови

10:27, 6 лютого 2024
Для співпраці юридична компанії повинні відповідати кваліфікаційним вимогам та надати документи з анкетою.
У ПриватБанку запросили юридичні компанії до співпраці: що пропонують та які умови
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

ПриватБанк оголосив про запрошення до співпраці провідних юридичних компаній для надання юрпослуг банку в таких галузях практик:

  • загальна юридична підтримка з українського права;
  • юридична підтримка з міжнародного права та/або іноземного права;
  • банківське та фінансове право;
  • трудове та міграційне право;
  • судова практика;
  • цивільне та/або господарське право;
  • корпоративне право;
  • конкурсне право;
  • інтелектуальна власність;
  • ринки капіталу;
  • кримінальне право і процес;
  • антимонопольне право;
  • міжнародний арбітраж.

У банку зазначили, що для співпраці юридична компанії повинні відповідати кваліфікаційним вимогам та надати документи з анкетою, що зазначені в переліку: Кваліфікаційні вимоги, Анкета, Перелік документів. Всі документи подаються в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій) на електронну пошту (e-mail): [email protected].

Документи в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій) необхідно подати в строк до 1 березня (включно).

Також обов’язково необхідно зазначити тему листа: «СПІВПРАЦЯ».

У випадку, якщо юридична компанія бажає взяти участь у відборі в декількох галузях практик – документи та анкета подаються за кожною такою галуззю окремо.

Компанії, які успішно пройдуть перевірку, банк проінформує про співпрацю. Інформація щодо компаній, які успішно пройшли перевірку та уклали договір із банком про конфіденційність, буде також розміщена на сайті банку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Право на відстрочку: як на практиці довести та які зміни пропонує законопроєкт про мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду