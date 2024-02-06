У ПриватБанку запросили юридичні компанії до співпраці: що пропонують та які умови

Для співпраці юридична компанії повинні відповідати кваліфікаційним вимогам та надати документи з анкетою.

ПриватБанк оголосив про запрошення до співпраці провідних юридичних компаній для надання юрпослуг банку в таких галузях практик:

загальна юридична підтримка з українського права;

юридична підтримка з міжнародного права та/або іноземного права;

банківське та фінансове право;

трудове та міграційне право;

судова практика;

цивільне та/або господарське право;

корпоративне право;

конкурсне право;

інтелектуальна власність;

ринки капіталу;

кримінальне право і процес;

антимонопольне право;

міжнародний арбітраж.

У банку зазначили, що для співпраці юридична компанії повинні відповідати кваліфікаційним вимогам та надати документи з анкетою, що зазначені в переліку: Кваліфікаційні вимоги, Анкета, Перелік документів. Всі документи подаються в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій) на електронну пошту (e-mail): [email protected].

Документи в електронному вигляді (у вигляді сканованих копій) необхідно подати в строк до 1 березня (включно).

Також обов’язково необхідно зазначити тему листа: «СПІВПРАЦЯ».

У випадку, якщо юридична компанія бажає взяти участь у відборі в декількох галузях практик – документи та анкета подаються за кожною такою галуззю окремо.

Компанії, які успішно пройдуть перевірку, банк проінформує про співпрацю. Інформація щодо компаній, які успішно пройшли перевірку та уклали договір із банком про конфіденційність, буде також розміщена на сайті банку.

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