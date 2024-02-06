ВККС: Один суддя підтвердив здатність здійснювати правосуддя, а ще один – не підтвердив

Комісія визначала результати кваліфікаційного оцінювання дев’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.

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У понеділок, 5 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводила співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання дев’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Макаренко Людмила Анатоліївна - Володарський районний суд Київської області – 797 - відповідає займаній посаді

Медведський Максим Дмитрович - Мар’їнський районний суд Донецької області - 475,125 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Горобець Віталій Олександрович - Краснодонський міськрайонний суд Луганської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Пак Михайло Михайлович - Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Сенаторов Володимир Анатолійович - Мар’їнський районний суд Донецької області - відкладено

Бутенко Вадим Олексійович - Фастівський міськрайонний суд Київської області - відкладено

Науменко Ярослава Олександрівна - Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 693 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді

Борденюк Володимир Васильович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено на 19.02.2024

Сопронюк Оксана Володимирівна - Нетішинський міський суд Хмельницької області - 682,75 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

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