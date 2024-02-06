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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Стеження за журналістами Bihus.Info, - міністр юстиції Денис Малюська вважає, що прокуратура теж має відреагувати

Але поки в Офісі Генпрокурора – жодної реакції, хоча саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів СБУ.

  1. Законодавство

ВККС: Один суддя підтвердив здатність здійснювати правосуддя, а ще один – не підтвердив

11:24, 6 лютого 2024
Комісія визначала результати кваліфікаційного оцінювання дев’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді.
ВККС: Один суддя підтвердив здатність здійснювати правосуддя, а ще один – не підтвердив
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У понеділок, 5 лютого, Вища кваліфікаційна комісія суддів України проводила співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання дев’ятьох суддів місцевих судів на відповідність займаній посаді. Про це йдеться на офіційному сайті ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Макаренко Людмила Анатоліївна - Володарський районний суд Київської області – 797 - відповідає займаній посаді

Медведський Максим Дмитрович - Мар’їнський районний суд Донецької області - 475,125 - не відповідає займаній посаді. Внести подання до Вищої ради правосуддя про звільнення судді з посади

Горобець Віталій Олександрович - Краснодонський міськрайонний суд Луганської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Пак Михайло Михайлович - Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області - припинено кваліфікаційне оцінювання

Сенаторов Володимир Анатолійович - Мар’їнський районний суд Донецької області -  відкладено

Бутенко Вадим Олексійович - Фастівський міськрайонний суд Київської області - відкладено

Науменко Ярослава Олександрівна - Тернівський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області – 693 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді

Борденюк Володимир Васильович - Святошинський районний суд міста Києва - відкладено на 19.02.2024

Сопронюк Оксана Володимирівна - Нетішинський міський суд Хмельницької області - 682,75 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання про відповідність судді займаній посаді.

Раніше ми писали, що у ВККС мають два варіанти, як кандидати на посади суддів будуть складати тестування на знання права.

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