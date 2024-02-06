У рф письменника Бориса Акуніна оголосили в міжнародний розшук і заочно навіть заарештували

Письменник неодноразово висловлювався проти повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У рф відомого письменника Бориса Акуніна (Григорій Чхартишвілі) оголосили «іноагентом» через те, що він виступав проти війни росії проти України. Письменника внесли до переліку «терористів та екстремістів», також проти нього порушили кримінальну справу.

6 лютого стало відомо, що суд у москві на два місяці заочно заарештував Бориса Акуніна і тепер він перебуває у міжнародному розшуку.

У ЗМІ пишуть, що в театрах рф почали скасовувати спектаклі за його п'єсами, а книгарні почали знімати його твори з продажу. Також у видавництві, яке публікувало книги письменника, пройшов обшук.

Письменник з 2014 року живе не в рф. Він також неодноразово висловлювався проти повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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