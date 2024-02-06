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«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

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  1. В мире

В рф писателя Бориса Акунина объявили в международный розыск и заочно даже арестовали

10:09, 6 февраля 2024
Писатель не раз высказывался против полномасштабного вторжения россии в Украину.
В рф писателя Бориса Акунина объявили в международный розыск и заочно даже арестовали
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В рф известного писателя Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) объявили «иноагентом» из-за того, что он выступал против войны россии против Украины. Писателя внесли в перечень «террористов и экстремистов», также в отношении него возбудили уголовное дело.

6 февраля стало известно, что суд в москве на два месяца заочно арестовал Бориса Акунина и теперь он находится в международном розыске.

В СМИ пишут, что в театрах рф стали отменять спектакли по его пьесам, а книжные магазины начали снимать его произведения с продаж. Также в издательстве, которое публиковало книги писателя, прошел обыск.

Писатель с 2014 года живет не в рф. Он также не раз высказывался против полномасштабного вторжения россии в Украину.

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