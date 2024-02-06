Зеленский: в Украине разработают новый справедливый механизм бронирования работников предприятий

По словам Президента, важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

Источник фото: president.gov.ua

В Украине намерены в ближайшее время разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, которые подлежат военному призыву. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Черкасскую область.

Владимир Зеленский отметил на необходимости проведения открытого диалога между государством и предпринимателями по этому вопросу.

«Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы не должны забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство», – сказал Владимир Зеленский.

Также, по его словам, важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

«Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему «в белую». Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям во время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей», – отметил он.

По словам Президента, такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

Также мы писали, что Глава Комитета экономического развития Дмитрий Наталуха выразил свое отношение к дискуссиям относительно концепции бронирования путем уплаты увеличенного фиксированного военного сбора за работника. В своем обращении он отметил, что обсуждение спровоцировало справедливые замечания, предложения, а также выявило случаи откровенной лжи и манипуляций.

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