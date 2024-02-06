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Зеленський: в Україні розроблять новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств

09:38, 6 лютого 2024
За словами Президента, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.
Зеленський: в Україні розроблять новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств
Джерело фото: president.gov.ua
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В Україні мають намір незабаром розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Черкаської області.

Володимир Зеленський наголосив на необхідності проведення відкритого діалогу між державою та підприємцями щодо цього питання. 

«Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу», – сказав Володимир Зеленський.

Також, за його словами, важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

«Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює «в білу». Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців», – зазначив він.

За словами Президента, такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а і їхніх працівників.

Як ми писали, Голова Комітету економічного розвитку Дмитро Наталуха висловив своє ставлення до дискусій щодо концепції бронювання шляхом сплати збільшеного фіксованого військового збору за працівника. У своєму зверненні він зазначив, що обговорення спровокувало справедливі зауваження, пропозиції, а також виявило випадки відвертої брехні та маніпуляцій, пише прес-служба Апарату Верховної Ради України.

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