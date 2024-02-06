Господарський суд Києва дійшов висновку, що земля в урочищі «Оболонь» на вулиці Богатирській надана в оренду з порушенням публічного порядку

Земля в урочищі «Оболонь» на вулиці Богатирській на північ від затоки «Верблюд» надана в оренду з порушенням публічного порядку.

Земля в урочищі "Оболонь" на вулиці Богатирській на північ від затоки "Верблюд" надана в оренду з порушенням публічного порядку.

Суд у справі №910/11561/23 дійшов висновку про нікчемність правочинів про передачу ТОВ "Дніпровська рив’єра" у користування під забудову землі площею більше 40 га.

На думку суду, така земля надана із порушенням публічного порядку, а Київська міська рада діяла не розсудливо та необачно, із порушенням інтересів мешканців територіальної громади міста Києва.

Виділення цієї землі у ЗМІ отримало назву "дипломатичний дерибан" – публікація "Дипломатичний дерибан: як у Києві замість зони відпочинку для дипломатів будують котеджі" (посилання).

Раніше на ділянці був натурний майданчик кіностудії ім. Довженка, де знімали фільм режисера Юрія Іллєнка "Легенда про княгиню Ольгу", фільм "Макар слідопит", Єжи Гофман інсценував фрагмент Полтавської битви для свого фільму, а група «Океан Ельзи» - свій кліп «911» (посилання).

Також на ділянці була державна кінноспортивна школа, яку знищено.

Судом встановлено, що первісно земельні ділянки загальною площею понад 138 га в урочищі "Оболонь" на вулиці Богатирській на північ від затоки "Верблюд" були оформлені на КП "Генеральна дирекція Київської міської державної адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв".

Рішенням Київської міської ради №693/853 від 10.07.2003 вирішено створити спільне українсько-американське товариство, в статутний капітал якого місто внесе права користування 138 га під забудову, а інвестор - проектну документацію та гроші. Також визначено, що інвестор зобов’язується повністю профінансувати будівництво об’єктів орієнтовною вартістю 100 млн. дол. США.

Зі стенограмою пленарного засідання міської ради при прийнятті рішення про передачу землі можна ознайомитися за посиланням: посилання.

Іншим учасником спільного товариства була обрано американська компанія, створена за 3 місяці до рішення ради, єдиним учасником якої була компанія – резидент Белізу.

За актом приймання-передачі майна до статутного фонду були передані права на землю в якості внеску 51% часток статутного фонду товариства.

Пізніше за ТОВ «Дніпровська рив’єра» на виконання домовленостей по формуванню статутного капіталу правами на землю оформлено відповідні договори оренди землі площею більше 40 га.

Після цього, міська влада рішенням від 16.03.2006 №194/3285 у зв'язку з неможливістю оплати внеску до статутного фонду вирішила вийти із складу засновників товариства.

Відтак, місто віддало права оренди землі під забудову та втратило корпоративні права в товаристві.

В наступному ділянки були поділені і лише від забудови однієї із них (площею 8,1 га) ТОВ "Дніпровська рив’єра" від забудовника Київміськбуд одержала близько 3 тис кв.м. нерухомості.

Серед іншого суд дійшов таких висновків:

«Київська міська рада, як орган, який зобов’язаний діяти від імені та в інтересах українського народу – громади міста Києва, розпоряджаючись головним активом народу – правами на землю має діяти розсудливо та виключно в інтересах територіальної громади міста Києва (із забезпеченням найефективнішого використання наданих їй територіальною громадою міста Києва активів, в тому числі землі).

При цьому, загальновідомим є той факт, що при забудові ділянки багатоквартирними будинками правокористувач такої ділянки виключно за наявність в нього права оренди ділянки із правом забудови одержує від забудовника від 8 до 20% площ у майбутньому об’єкті нерухомості (в залежності від поверховості об’єкту, місцезнаходження та особливостей ділянки). Тобто правокористувач не вживаючи жодних активних дій та не вкладаючи додаткових ресурсів (в т.ч. грошових) може отримати об’єкти нерухомості лише за сам факт укладення із будівельною компанією договору про забудову (спільної діяльності, інвестування тощо). Це породжує обґрунтовані сумніви у прозорості процедури передачі місцевою радою в оренду іншим суб’єктам господарювання земель житлової та громадської забудови вільних від збудованих на ній об’єктів.

Вартість одержаних площ у майбутньому об’єкті нерухомості співмірна із вартістю земельної ділянки у випадку її викупу у громади.

Тобто у випадку передачі в оренду землі під забудову, як правило відбувається, прихована зміна бенеціфіара одержання вартості належної народу, що мешкає на території міста Києва, земельної ділянки від власника до особи, яка за рішенням Київської міської ради одержала право оренди такої ділянки під забудову.

За таких обставин, міська рада, в будь-якому разі обираючи між продажем та орендою таких ділянок має обирати кращий для громади варіант.

Відповідь на питання "чому територіальна громада не повинна одержати більший зиск від забудови належної їй земельної ділянки?" (якнайкраще розпорядитися активами громади, власником якої Київрада чи окремий депутат не є) має ставити собі кожен депутат міської ради при вирішенні питання оренди ділянки під забудову. Рішення Київської міської ради про надання такої ділянки в оренду та відповідний договір оренди має відповідати критеріям розумного розпорядження майном народу та не мати ознаки очевидно необачних чи марнотратних рішень.

Невиконання Київською міською радою належним чином свого обов’язку діяти в інтересах територіальної громади міста Києва підриває суть інституту місцевого самоврядування, не відповідає принципу народовладдя та засадам діяльності місцевого самоврядуванням, підриває довіру населення до органів місцевого самоврядування та відповідно Держави в цілому завдає територіальній громаді міста Києва збитків (в тому числі у формі упущеної вигоди), що безумовно порушує публічний порядок, встановлений Конституцією України (ст.ст. 5, 7, 13, 19, 140, 143).».

Із змістом рішення можна ознайомитися за посилання у Єдиному державному реєстрі судових рішень: посилання. Рішення не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Також судом постановлена окрема ухвала на адресу Київської міської ради усунути виявлені у справі порушення, які зумовили втрату територіальною громадою прав на вказані земельні ділянки та неодержання територіальною громадою доходів від забудови таких ділянок.

Суд повідомив Національне антикорупційне бюро України про виявлення в діях посадових осіб Київської міської ради, КП "Генеральна дирекція Київської міської ради з обслуговування іноземних представництв" та ТОВ "Дніпровська Рив'єра" обставин, які можуть свідчити про ознаки кримінальних правопорушень.

Окремі ухвали: посилання 1, посилання 2.

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