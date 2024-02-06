Секретар РНБО Данілов про вибори – відбудуться, коли здобудемо перемогу

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вибори можна буде влаштувати, коли закінчиться воєнний стан.

Джерело фото: ОПУ

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні не можна буде провести вибори поки діє воєнний стан.

Про це він заявив в ефірі «24 каналу».

Він нагадав, що під час дії воєнного стану в країні не можливо провести вибори. Тому варто дочекатись перемоги України.

«Вибори можна буде влаштувати, коли закінчиться воєнний стан. От для цього нам треба отримати перемогу і ми її обов'язково здобудемо», - сказав секретар РНБО.

Зазначимо, що раніше в інтерв'ю агентству «Associated Press» Президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий провести вибори, але більшість українців ні, оскільки вважають таке голосування «небезпечним і безглуздим», так як навколо них точиться війна.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не час готуватися до виборів, а слід сконцентруватися на боротьбі проти окупантів. За його словами, Україні потрібно значно більше зосередженості на обороні – всім у державі, і особливо на регіональному рівні, у тилових містах.

Також Зеленський казав у якому випадку балотуватиметься на другий президентський термін.

Як ми писали, Президент наголосив на ряді проблем у проведенні виборів в окопах та на ТОТ.

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