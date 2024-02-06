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Секретарь СНБО Данилов о выборах – состоятся, когда одержим победу

09:14, 6 февраля 2024
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что выборы можно будет устроить, когда закончится военное положение.
Секретарь СНБО Данилов о выборах – состоятся, когда одержим победу
Источник фото: ОПУ
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине нельзя будет провести выборы, пока действует военное положение.

Об этом он заявил в эфире «24 канала».

Он напомнил, что во время действия военного положения в стране невозможно провести выборы. Поэтому следует дождаться победы Украины.

«Выборы можно будет устроить, когда закончится военное положение. Вот для этого нам нужно одержать победу, и мы ее обязательно одержим», - сказал секретарь СНБО.

Отметим, что ранее в интервью агентству «Associated Press» Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов провести выборы, но большинство украинцев нет, поскольку считают такое голосование «опасным и бессмысленным», так как вокруг них идет война.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас не время готовиться к выборам, а следует сконцентрироваться на борьбе против оккупантов. По его словам, Украине нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах.

Также Зеленский говорил, в каком случае будет баллотироваться на второй президентский срок.

Как мы писали, Президент отметил ряд проблем в проведении выборов в окопах и на ВОТ.

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