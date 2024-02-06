Оболонский РТЦК удалил сообщение о поиске диверсантов в Киеве: в 129 батальоне прокомментировали

В понедельник, 5 февраля, после обеда Оболонский РТЦК опубликовал сообщение на своей странице в соцсети с информацией о том, что в районе проводились поисковые мероприятия по выявлению диверсионно-разведывательных групп врага. Также на дорогах были установлены временные блокпосты.
В сообщении было указано, что поисковые мероприятия осуществлялись с участием представителей Сектора обороны №1 города Киева, Оболонского ТЦК и СП, 129 батальона территориальной обороны и представителей Оболонского управления полиции, Главного Управления Нацполиции в г. Киеве.
Затем Оболонский РТЦК удалил сообщение о поиске ДРГ со своей страницы.
Пресофицер 129 батальона Андрей Малык в комментарии «Вечернему Киеву» отметил, что действительно проводились поисковые блокировочные мероприятия.
Там отрабатывался ряд вопросов, в частности, выявление диверсионно-разведывательных групп врага, также поиск незарегистрированного оружия, боеприпасов и т.д …
Информации о задержании (диверсантов — ред.) у меня нет. Есть только информация о нарушениях — задержаны люди, которые вели съемку с автомобиля. Я понимаю, что там скорее вели съемку, потому что увидели представителя ТЦК. Особых нарушений обнаружено не было», - отметил Андрей Малык.
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