Оболонський РТЦК видалив допис про пошук диверсантів у Києві: у 129 батальйоні прокоментували

Пресофіцер 129-го батальйону зазначив, що у нього немає інформації про затримання диверсантів, відомо лише про порушників, які вели зйомку з автомобіля.

Джерело фото: facebook.com/obolonrtck

У понеділок, 5 лютого, пообіді Оболонський РТЦК опублікував допис на своїй сторінці у соцмережі з інформацією про те, що в районі проводилися пошукові заходи щодо виявлення диверсійно розвідувальних груп ворога. Також на дорогах були встановленні тимчасові блокпости.

У дописі було вказано, що пошукові заходи здійснювалися за участю представників Сектору оборони №1 міста Києва, Оболонського ТЦК та СП, 129 батальйону територіальної оборони та представників Оболонського управління поліції, Головного Управління Нацполіції у м. Києві.

Згодом Оболонський РТЦК видалив допис про пошук ДРГ зі своєї сторінки.

Пресофіцер 129-го батальйону Андрій Малик у коментарі «Вечірньому Києву» зазначив, що дійсно проводилися пошукові блокувальні заходи.

«Там відпрацьовувався ряд питань, зокрема, виявлення диверсійно-розвідувальних груп ворога, також пошук незареєстрованої зброї, боєприпасів і т.д. …

Інформації щодо затримання (диверсантів — ред.) у мене нема. Є лише інформація щодо порушень — затримали осіб, які вели зйомку з автомобіля. Я розумію, що там швидше вели зйомку, бо побачили представника ТЦК. Особливих порушень виявлено не було», — зауважив Андрій Малик.

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