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  1. В Україні

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино «Космолот» – у компанії уже відреагували

08:55, 6 лютого 2024
В компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту.
БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино «Космолот» – у компанії уже відреагували
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Бюро економічної безпеки повідомило, що арештувало 700 млн грн на рахунках однієї з найбільших в Україні гемблінгових компаній «Космолот», яку підозрюють в ухиленні від сплати 1,2 млрд грн податків.

За даними слідства, група осіб з-поміж співробітників компанії організовувала неліцензійні азартні ігри в мережі інтернет. 

«Використовуючи понад 30 дзеркальних сайтів, які мають схожі до ліцензованого сайту інтерфейси, а також «міскодинг» платежів, вони налагодили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах», - сказано у повідомленні БЕБ.

Також у Бюро пишуть, що встановили, що ліцензіат азартних ігор не знаходився за адресою, яка визначена в ліценції КРАІЛ, а його службові особи «умисно приховували докази – документи та іншу інформацію, що необхідні  для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину».

Додається, що наразі на 700 млн грн, що розміщені на рахунках компанії, накладено арешт.

Як пише «ЕП», в компанії заявили, що вважають звинувачення безпідставними і вже звернулася до суду зі скаргами про скасування арешту. Також в компанії зазначили, що сплачують усі передбачені законодавством податки.

«Співробітники Cosmolot залучені лише до обслуговування та підтримання Офіційного веб-сайту cosmolot.ua, який діє виключно на підставі ліцензії, що видана Рішенням КРАІЛ від 02.02.2021 № 34», – наголосили в компанії. 

Також там додають, що вказані БЕБ веб-сайти не мають жодного відношення до компанії Cosmolot. Зокрема, частина вебсайтів, хоч і має назву і стиль подібний до Cosmolot, проте направляє(ла) гравців на сайти інших онлайн казино.

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