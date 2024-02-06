БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино «Космолот» – в компании уже отреагировали

В компании заявили, что считают обвинения безосновательными и уже обратились в суд с жалобами об отмене ареста.

Бюро экономической безопасности сообщило, что арестовало 700 млн грн на счетах одной из крупнейших в Украине гемблинговых компаний «Космолот», которую подозревают в уклонении от уплаты 1,2 млрд грн налогов.

По данным следствия, группа лиц из числа сотрудников компании организовывала нелицензионные азартные игры в сети интернет.

«Используя более 30 зеркальных сайтов, имеющих похожие на лицензированный сайт интерфейсы, а также «мискодинг» платежей, они наладили схему уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», - говорится в сообщении БЭБ.

Также в Бюро пишут, что установили, что лицензиат азартных игр не находился по адресу, определенному в лицензии КРАИЛ, а его должностные лица «умышленно скрывали доказательства – документы и другую информацию, необходимые для всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств преступления».

Добавляется, что в настоящее время на 700 млн грн, размещенных на счетах компании, наложен арест.

Как пишет «ЭП», в компании заявили, что считают обвинения безосновательными и уже обратились в суд с жалобами об отмене ареста. Также в компании отметили, что платят все предусмотренные законодательством налоги.

«Сотрудники Cosmolot привлечены только к обслуживанию и поддержке Официального веб-сайта cosmolot.ua, который действует исключительно на основании лицензии, выданной Решением КРАИЛ от 02.02.2021 № 34», – отметили в компании.

Там также добавляют, что указанные БЭБ веб-сайты не имеют никакого отношения к компании Cosmolot. В частности, часть вебсайтов, хотя и имеет название и стиль подобен до Cosmolot, однако направляет(ла) игроков на сайты других онлайн казино.

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