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ВККС: Один судья подтвердил способность совершать правосудие, а еще один – не подтвердил

11:24, 6 февраля 2024
Комиссия определяла результаты квалификационной оценки девяти судей местных судов на соответствие занимаемой должности.
ВККС: Один судья подтвердил способность совершать правосудие, а еще один – не подтвердил
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В понедельник, 5 февраля, Высшая квалификационная комиссия судей Украины проводила собеседования и определялись результаты квалификационной оценки девяти судей местных судов на соответствие занимаемой должности. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Макаренко Людмила Анатольевна - Володарский районный суд Киевской области - 797 - отвечает занимаемой должности

Медведский Максим Дмитриевич – Марьинский районный суд Донецкой области – 475,125 – не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об увольнении судьи с должности

Горобец Виталий Александрович - Краснодонский горрайонный суд Луганской области - прекращена квалификационная оценка

Пак Михаил Михайлович – Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области – прекращена квалификационная оценка

Сенаторов Владимир Анатольевич – Марьинский районный суд Донецкой области – отложен

Бутенко Вадим Алексеевич – Фастовский горрайонный суд Киевской области – отложен

Науменко Ярослава Александровна - Терновский районный суд города Кривого Рога Днепропетровской области - 693 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Борденюк Владимир Васильевич – Святошинский районный суд города Киева – отложен на 19.02.2024

Сопронюк Оксана Владимировна – Нетишинский городской суд Хмельницкой области – 682,75 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Ранее сообщалось, что у ВККС есть два варианта, как кандидаты на должности судей будут сдавать тестирование на знание норм права.

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