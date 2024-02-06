В ПриватБанке пригласили юридические компании к сотрудничеству: что предлагают и какие условия

Для сотрудничества юридическая компания должна отвечать квалификационным требованиям и предоставить документы с анкетой.

ПриватБанк объявил о приглашении к сотрудничеству ведущих юридических компаний для предоставления юруслуг банку в таких областях практик:

общая юридическая поддержка по украинскому праву;

юридическая поддержка по международному праву и/или иностранному праву;

банковское и финансовое право;

трудовое и миграционное право;

судебная практика;

гражданское и/или хозяйственное право;

корпоративное право;

конкурсное право;

интеллектуальная собственность;

рынки капитала;

уголовное право и процесс;

антимонопольное право;

международный арбитраж.

В банке отметили, что для сотрудничества юридическая компания должна отвечать квалификационным требованиям и предоставить документы с анкетой, указанные в перечне: Квалификационные требования, Анкета, Перечень документов. Все документы подаются в электронном виде (в виде сканированных копий) по электронной почте (e-mail): [email protected].

Документы в электронном виде (в виде сканированных копий) необходимо представить в срок до 1 марта (включительно).

Также обязательно необходимо отметить тему письма: «СОТРУДНИЧЕСТВО».

В случае, если юридическая компания желает принять участие в отборе в нескольких сферах практик – документы и анкета подаются по каждой такой отраслю отдельно.

Компании, которые успешно пройдут проверку, банк проинформирует о сотрудничестве. Информация о компаниях, успешно прошедших проверку и заключивших договор с банком о конфиденциальности, будет также размещена на сайте банка.

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