В ПриватБанке пригласили юридические компании к сотрудничеству: что предлагают и какие условия

ПриватБанк объявил о приглашении к сотрудничеству ведущих юридических компаний для предоставления юруслуг банку в таких областях практик:
- общая юридическая поддержка по украинскому праву;
- юридическая поддержка по международному праву и/или иностранному праву;
- банковское и финансовое право;
- трудовое и миграционное право;
- судебная практика;
- гражданское и/или хозяйственное право;
- корпоративное право;
- конкурсное право;
- интеллектуальная собственность;
- рынки капитала;
- уголовное право и процесс;
- антимонопольное право;
- международный арбитраж.
В банке отметили, что для сотрудничества юридическая компания должна отвечать квалификационным требованиям и предоставить документы с анкетой, указанные в перечне: Квалификационные требования, Анкета, Перечень документов. Все документы подаются в электронном виде (в виде сканированных копий) по электронной почте (e-mail): [email protected].
Документы в электронном виде (в виде сканированных копий) необходимо представить в срок до 1 марта (включительно).
Также обязательно необходимо отметить тему письма: «СОТРУДНИЧЕСТВО».
В случае, если юридическая компания желает принять участие в отборе в нескольких сферах практик – документы и анкета подаются по каждой такой отраслю отдельно.
Компании, которые успешно пройдут проверку, банк проинформирует о сотрудничестве. Информация о компаниях, успешно прошедших проверку и заключивших договор с банком о конфиденциальности, будет также размещена на сайте банка.
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