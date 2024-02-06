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В ПриватБанке пригласили юридические компании к сотрудничеству: что предлагают и какие условия

10:27, 6 февраля 2024
Для сотрудничества юридическая компания должна отвечать квалификационным требованиям и предоставить документы с анкетой.
В ПриватБанке пригласили юридические компании к сотрудничеству: что предлагают и какие условия
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ПриватБанк объявил о приглашении к сотрудничеству ведущих юридических компаний для предоставления юруслуг банку в таких областях практик:

  • общая юридическая поддержка по украинскому праву;
  • юридическая поддержка по международному праву и/или иностранному праву;
  • банковское и финансовое право;
  • трудовое и миграционное право;
  • судебная практика;
  • гражданское и/или хозяйственное право;
  • корпоративное право;
  • конкурсное право;
  • интеллектуальная собственность;
  • рынки капитала;
  • уголовное право и процесс;
  • антимонопольное право;
  • международный арбитраж.

В банке отметили, что для сотрудничества юридическая компания должна отвечать квалификационным требованиям и предоставить документы с анкетой, указанные в перечне: Квалификационные требования, Анкета, Перечень документов. Все документы подаются в электронном виде (в виде сканированных копий) по электронной почте (e-mail): [email protected].

Документы в электронном виде (в виде сканированных копий) необходимо представить в срок до 1 марта (включительно).

Также обязательно необходимо отметить тему письма: «СОТРУДНИЧЕСТВО».

В случае, если юридическая компания желает принять участие в отборе в нескольких сферах практик – документы и анкета подаются по каждой такой отраслю отдельно.

Компании, которые успешно пройдут проверку, банк проинформирует о сотрудничестве. Информация о компаниях, успешно прошедших проверку и заключивших договор с банком о конфиденциальности, будет также размещена на сайте банка.

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